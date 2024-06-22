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Путин пытается сформировать евразийскую архитектуру безопасности в противовес НАТО, - ISW

Суббота 22 июня 2024 06:01
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Путин пытается сформировать евразийскую архитектуру безопасности в противовес НАТО, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин пытается создать альтернативную коалицию дружественных государств и установить "евразийскую архитектуру безопасности", которая бы выполняла роль альтернативы Западу и подрывала НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 21 июня Путин подтвердил свое намерение создать "равную и неделимую безопасность в Евразии". Он заявил, что Москва готова обсуждать вопросы евразийской безопасности с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Содружеством независимых государств (СНГ), Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и БРИКС - организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.

Кроме того, диктатор заявил, что Россия готова вести дискуссии с европейскими странами и странами НАТО, "когда они будут готовы".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 21 июня в Алматы (Казахстан) также подчеркнул усилия России по формированию евразийской архитектуры безопасности на замену евроатлантической системе безопасности. Он отметил необходимость совместных усилий для создания новой евразийской архитектуры безопасности и координации с другими неопределенными многосторонними организациями на евразийском континенте.

Аналитики ISW предполагают, что Лавров, вероятно, имел в виду усилия РФ по расширению сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Путин заявлял о своей заинтересованности в развитии отношений с этой организацией во время визита во Вьетнам 20 июня.

"Путин, в частности, включил Вьетнам - страну, которая обычно не включается в политические концепции Евразии - в дополнение к Северной Корее в предложенное им формирование новой евразийской системы безопасности. Это свидетельствует о том, что он стремится включить Юго-Восточную Азию в эту альтернативную евразийскую структуру безопасности, используя исторически дружественные связи отдельных стран Юго-Восточной Азии с Советским Союзом", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны напомнили, что впервые Путин заложил информационную основу для этой евразийской структуры безопасности во время своего визита в Китай в мае 2024 года, а затем предложил ее в речи 14 июня, в которой он заявил, что "евроатлантическая система безопасности" разрушается и что западные "схемы обеспечения безопасности и процветания в Европе не работают".

"Путин и другие высокопоставленные российские чиновники, вероятно, будут усиливать усилия России по созданию коалиции стран, которую диктатор мог бы использовать в качестве альтернативы НАТО. Одновременно Путин будет поддерживать информационные операции Кремля, направленные на ложное позиционирование западных стран, как единственных сторонников Украины", - говорится в отчете ISW.

Визит Путина в КНДР

В последнее время Владимир Путин активно пытается наладить сотрудничество со странами Азии и Африки в противовес блоку НАТО во главе с США.

18 июня Путин посетил Северную Корею, где подписал с Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве. В соглашении предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

В Госдепе США отметили, что подписанным соглашением РФ собирает коалицию против демократического мира. А сближение России и КНДР назвали признаком неудач Путина в Украине.

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