Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців, - Кірбі

Коментуючи санкції, накладені на російську державну медіамережу RT за кампанію зі спроби впливу на американські вибори 2024 року, Кірбі заявив, що загроза втручання Росії у вибори зараз “витонченіша”, ніж у попередні виборчі кампанії.

"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннесс... Так що йдеться не тільки про російські боти, тролі та підроблені персони в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", - сказав він.

На думку координатора, наразі "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди. Американці повинні сприймати це серйозно.

Посадовець заявив, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.

"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів".