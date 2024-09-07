Путин пытается "посеять раздор" среди американцев, - Кирби

Российский диктатор Владимир Путин пытается "посеять раздор" среди американцев. Для этого Россия даже использует искусственный интеллект.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
Комментируя санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть RT за кампанию по попытке влияния на американские выборы 2024 года, Кирби заявил, что угроза вмешательства России в выборы сейчас "изощреннее", чем в предыдущие избирательные кампании.
"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесс... Так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали намного изощреннее", - сказал он.
По мнению координатора, сейчас "нет никаких сомнений в том, что Путин пытается посеять раздор" среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды. Американцы должны воспринимать это серьезно.
Чиновник заявил, что возлагается на следственные органы в этом вопросе.
"Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры".
Напомним, что на днях появилась информация о том, что администрация американского президента Джо Байдена планирует обвинить Российскую Федерацию в попытках повлиять на выборы в США.
Тогда же стало известно, что Москва для этого использует СМИ и онлайн-платформы.
Уже на следующий день Штаты заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. Американцы обнаружили, что россияне маскировали фейковые сайты под популярные американские и европейские ресурсы.
Отметим, что вчера Прокуратура США обвинила политолога в нарушении санкций. Российско-американский политический эксперт Димитри Саймс получил более миллиона долларов от российской медиасети RT.
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