Путин пытается "посеять раздор" среди американцев, - Кирби

Комментируя санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть RT за кампанию по попытке влияния на американские выборы 2024 года, Кирби заявил, что угроза вмешательства России в выборы сейчас "изощреннее", чем в предыдущие избирательные кампании.

"Они используют искусственный интеллект, в одном из случаев финансировали компанию, расположенную в США, в Теннесс... Так что речь идет не только о российских ботах, троллях и поддельных персонах в социальных сетях, хотя это тоже часть дела, но они стали намного изощреннее", - сказал он.

По мнению координатора, сейчас "нет никаких сомнений в том, что Путин пытается посеять раздор" среди американцев с помощью дезинформации и пропаганды. Американцы должны воспринимать это серьезно.

Чиновник заявил, что возлагается на следственные органы в этом вопросе.

"Мы дадим возможность следователям выявлять факты по мере их поступления и будем принимать соответствующие меры".