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Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN

США, Середа 04 вересня 2024 19:09
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Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США. Кремль для цього нібито використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними відразу шести анонімних джерел видання, адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори в США у 2024 році за допомогою кремлівських ЗМІ та інших онлайн-платформ, щоб націлити на американських виборців дезінформацію.

Очікується, що США зроблять ряд кроків, спрямованих на протидію зусиллям Кремля, включаючи публічне засудження Білим домом цих дій, а Міністерство юстиції оголосить про заходи правоохоронних органів проти таємної російської кампанії.

За словами джерел, російська державна медіа-мережа RT є основною темою оголошення США. Американські офіційні особи бачать російське видання як ключову частину пропагандистських зусиль Кремля.

Після того, як минулого місяця США звинуватили Іран у спробі зламати кампанії Трампа та Байдена-Гарріс, планування відповіді для РФ є нагадуванням про те, що офіційні особи США продовжують розглядати Росію як помітну загрозу зовнішнього впливу на вибори в листопаді.

Вибори в США

Нагадаємо, що цього листопада в США прийдуть вибори президента. Наразі головними в перегонах за президентське крісло залишаються колишній президент Штатів Дональд Трамп ат нинішній віцепрезидент США Камала Гарріс.

Нагадаємо, що раніше передвиборчий штаб Гарріс відмовився від участі у запропонованих Трампом теледебатах на телеканалі Fox News. У відповідь Трамп поглузував над своєю конкуренткою.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що за даними останнього соцопитування, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Камала Гарріс
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