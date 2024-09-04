Білий дім може звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США, - CNN

Адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних спробах вплинути на вибори в США. Кремль для цього нібито використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними відразу шести анонімних джерел видання, адміністрація Байдена планує звинуватити Росію в постійних зусиллях вплинути на президентські вибори в США у 2024 році за допомогою кремлівських ЗМІ та інших онлайн-платформ, щоб націлити на американських виборців дезінформацію.

Очікується, що США зроблять ряд кроків, спрямованих на протидію зусиллям Кремля, включаючи публічне засудження Білим домом цих дій, а Міністерство юстиції оголосить про заходи правоохоронних органів проти таємної російської кампанії.

За словами джерел, російська державна медіа-мережа RT є основною темою оголошення США. Американські офіційні особи бачать російське видання як ключову частину пропагандистських зусиль Кремля.