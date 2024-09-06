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В США звинуватили політолога в порушенні санкцій: отримав понад мільйон доларів від росЗМІ

США, П'ятниця 06 вересня 2024 22:14
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В США звинуватили політолога в порушенні санкцій: отримав понад мільйон доларів від росЗМІ Фото: прокуратура США звинуватила політолога в порушенні санкцій (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Прокуратура США звинуватила політолога в порушенні санкцій. Російсько-американський політичний експерт Дімітрі Саймс отримав понад мільйон доларів від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністерство юстиції США висунуло кримінальні звинувачення проти Саймса. Правоохоронці стверджують, що політолог отримав понад 1 мільйон доларів від російського ЗМІ в порушення санкцій США.

Згідно з обвинуваченням, Саймс координував і спілкувався з російським урядом, включаючи російського диктатора Володимира Путіна, під час ведення шоу для російської державної медіа-мережі RT.

В обвинувальному акті також йдеться про те, що Саймс співпрацював з російським урядом над тим, що і як буде висвітлюватись у шоу.

Крім іншого, стало відомо, що Саймс мав контакти з кількома членами кампанії колишнього президента Дональда Трампа, включаючи Джареда Кушнера, щодо позиції кампанії щодо Росії.

В обвинувальному акті проти Саймса детально вказується його зарплата та інші винагороди, які він отримував, ведучи шоу для медіа RT, яке потрапило під санкції.

Нагадаємо, що днями з'явилась інформація, що США планують звинуватити Росію в спробах вплинути на вибори в США.

Тоді ж стало відомо, що Москва для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.

Вже наступного дня Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.

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