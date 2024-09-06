В США звинуватили політолога в порушенні санкцій: отримав понад мільйон доларів від росЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Міністерство юстиції США висунуло кримінальні звинувачення проти Саймса. Правоохоронці стверджують, що політолог отримав понад 1 мільйон доларів від російського ЗМІ в порушення санкцій США.

Згідно з обвинуваченням, Саймс координував і спілкувався з російським урядом, включаючи російського диктатора Володимира Путіна, під час ведення шоу для російської державної медіа-мережі RT.

В обвинувальному акті також йдеться про те, що Саймс співпрацював з російським урядом над тим, що і як буде висвітлюватись у шоу.

Крім іншого, стало відомо, що Саймс мав контакти з кількома членами кампанії колишнього президента Дональда Трампа, включаючи Джареда Кушнера, щодо позиції кампанії щодо Росії.