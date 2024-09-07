Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців, - Кірбі
Російський диктатор Володимир Путін намагається "посіяти розбрат" серед американців. Для цього Росія навіть застосовує штучний інтелект.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Коментуючи санкції, накладені на російську державну медіамережу RT за кампанію зі спроби впливу на американські вибори 2024 року, Кірбі заявив, що загроза втручання Росії у вибори зараз “витонченіша”, ніж у попередні виборчі кампанії.
"Вони використовують штучний інтелект, в одному з випадків фінансували компанію, розташовану в США, у Теннесс... Так що йдеться не тільки про російські боти, тролі та підроблені персони в соціальних мережах, хоча це теж частина справи, але вони стали набагато витонченішими", - сказав він.
На думку координатора, наразі "немає жодних сумнівів у тому, що Путін намагається посіяти розбрат" серед американців за допомогою дезінформації та пропаганди. Американці повинні сприймати це серйозно.
Посадовець заявив, що покладається на слідчі органи у цьому питанні.
"Ми дамо можливість слідчим виявляти факти в міру їх надходження та вживатимемо відповідних заходів".
Нагадаємо, що днями з'явилась інформація про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена планує звинуватити Російську Федерацію в спробах вплинути на вибори в США.
Тоді ж стало відомо, що Москва для цього використовує ЗМІ та онлайн платформи.
Вже наступного дня Штати заблокували десятки пропагандистських російських медіа. Американці виявили, що росіяни маскували фейкові сайти під популярні американські та європейські ресурси.
Зауважимо також, що вчора Прокуратура США звинуватила політолога в порушенні санкцій. Російсько-американський політичний експерт Дімітрі Саймс отримав понад мільйон доларів від російської медіамережі RT.
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