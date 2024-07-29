Путін намагається підштовхнути Захід до вимушеного стримування, - ISW

Розміщення ракет у Європі

У червні цього року США та Німеччина оголосили, що з 2026 року США почнуть "епізодичне розгортання" на території Німеччини вогневих засобів великої дальності, зокрема Стандартної ракети 6 (SM-6) і наземних ударних ракет "Томагавк". Заходи маю продемонструвати відданість США НАТО.

Крім того, США розгонули ракетні системи середньої дальності "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Данії та на Філіппінах у рамках нещодавніх спільних навчань.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала плани США. За її словами, Путін постійно розширює арсенал ракет і це загрожує Європі. За допомогою американських ракет, Німеччина може захистити себе і балтійських партнерів від імовірної загрози з боку РФ.

Натомість Володимир Путін обіцяє вжити "дзеркальних заходів" у разі розміщення США ракет в Німеччині.

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