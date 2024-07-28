Путін накинувся з погрозами на США через розміщення ракет у Німеччині
Росія погрожує США через плани розмістити на території Німеччини американські ракети дальнього радіусу дії. Москва обіцяє "дзеркальні заходи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі.
Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління, а час підльоту ракет, "які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками", становитиме близько 10 хвилин.
"У випадку реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів будемо вважати себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту", - сказав диктатор.
Крім того, він стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.
"Вживатимемо дзеркальні заходи щодо розгортання таких систем з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу", - заявив Путін.
Розміщення ракет у Німеччині
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що у 2026 році США почнуть розміщувати у Німеччину далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю. Зокрема, мова йде про ракети SM-6 та Tomahawk.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала плани США. Вона заявила, що Путін постійно розширює арсенал, чим загрожує Європі. За її словами, Німеччина таким чином може захистити себе та балтійських партнерів.
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