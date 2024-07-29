Путин пытается подтолкнуть Запад к вынужденному сдерживанию, - ISW

Размещение ракет в Европе

В июне этого года США и Германия объявили, что с 2026 года США начнут "эпизодическое развертывание" на территории Германии огневых средств большой дальности, в частности Стандартной ракеты 6 (SM-6) и наземных ударных ракет "Томагавк". Мероприятия должны засвидетельствовать преданность США НАТО.

Кроме того, США развернули ракетные системы средней дальности "Тайфун" (Typhon Mid-Range Capability, MRC) в Дании и на Филиппинах в рамках недавних совместных учений.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала планы США. По ее словам, Путин постоянно расширяет арсенал ракет и это угрожает Европе. С помощью американских ракет, Германия может защитить себя и балтийских партнеров от вероятной угрозы со стороны РФ.

Однако Владимир Путин обещает принять "зеркальные меры" в случае размещения США ракет в Германии.

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