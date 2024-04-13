Путін намагається підкупити військових РФ, але можуть бути наслідки, - розвідка Британії

Зазначається, що 6 квітня російський диктатор Володимир Путін ухвалив два закони про підтримку військовослужбовців, які воюють проти України, та їх сімей.

Перший закон звільнив окупантів від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитними канікулами. Це випливає із закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників російського вторгнення від нарахування пені за прострочення платежів за житло, комунальні послуги, кредити та заборгованість по кредитних картках.

Другий закон, підписаний Путіним, змінив російський трудовий кодекс і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

"﻿Кремль, імовірно, ввів ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до війни в обмін на державні виплати та обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка зазначає, що будь-які платіжні канікули можуть викликати довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив.