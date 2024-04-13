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Путін намагається підкупити військових РФ, але можуть бути наслідки, - розвідка Британії

Москва, Субота 13 квітня 2024 12:40
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Путін намагається підкупити військових РФ, але можуть бути наслідки, - розвідка Британії Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремль намагається підкупити російських військових, аби продовжити війну проти України, а також заохотити росіян вступати до армії. Але це може спричинити наслідки для економіки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Зазначається, що 6 квітня російський диктатор Володимир Путін ухвалив два закони про підтримку військовослужбовців, які воюють проти України, та їх сімей.

Перший закон звільнив окупантів від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитними канікулами. Це випливає із закону від жовтня 2022 року, який звільнив мобілізованих та інших учасників російського вторгнення від нарахування пені за прострочення платежів за житло, комунальні послуги, кредити та заборгованість по кредитних картках.

Другий закон, підписаний Путіним, змінив російський трудовий кодекс і забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військовослужбовців протягом одного року з дня смерті чоловіка.

"﻿Кремль, імовірно, ввів ці закони в надії заспокоїти російських військовослужбовців, фінансово заохотити більше новобранців приєднатися до війни в обмін на державні виплати та обмежити критику з боку дружин загиблих військовослужбовців", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка зазначає, що будь-які платіжні канікули можуть викликати довгострокові наслідки для російської економічної ситуації та перспектив.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила вже понад 452 тисячі солдатів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Лише за останню добу наші воїни ліквідували понад 1000 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.

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