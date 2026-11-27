За даними видання, нарада відбулася в Сєвєродвінську після церемонії підняття військово-морського прапора на атомному підводному човні "Перм", який посилить Тихоокеанський флот.

За словами росіського диктатора, усі складові ВМФ РФ - надводні та підводні кораблі, з'єднання, берегові частини та інфраструктура - мають бути готові до відбиття загроз із морських та океанських напрямків.

"Потрібно володіти серйозною ударною протидією, щоб ефективно стримувати морське угруповання супротивника та уражати його стратегічні об’єкти", - заявив Путін.

Він також додав, що тактика морських боїв змінюється, тому окрім будівництва нових субмарин, необхідно планомірно покращувати характеристики високоточної зброї великої дальності та протикорабельних ракет.

"Це дозволить створити ударні можливості корабельних угруповань для вирішення бойових завдань у будь-якому районі Світового океану", - зазначив глава Кремля.

Крім того, Путін закликав активніше залучати до оборонної кооперації високотехнологічний малий та середній бізнес.

Як зазначає видання, такі завдання виходять далеко за межі війни проти України та пролунали на тлі розширення географії ударів по російських суднах.

Зокрема, 21 листопада у Фінській затоці було атаковано суховантаж Sparta II, а 22 листопада біля берегів Лівії під удар потрапили два російські судна, серед яких корвет "Меркурій" - відповідальність за цю атаку взяла на себе Україна.

Раніше Путін уже допускав розширення географії протистояння на морі.

У серпні він погрожував європейським країнам "дзеркальною" відповіддю на дії проти російських суден не обов'язково в тих самих акваторіях, а в жовтні на Валдайському форумі допускав дії РФ не лише на Балтиці, а й в Атлантичному, Тихому та Індійському океанах.