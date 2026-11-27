По данным издания, совещание состоялось в Северодвинске после церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь", которая усилит Тихоокеанский флот.

По словам российского диктатора, все составляющие ВМФ РФ - надводные и подводные корабли, соединения, береговые части и инфраструктура должны быть готовы к отражению угроз по морским и океанским направлениям.

"Нужно обладать серьезным ударным противодействием, чтобы эффективно сдерживать морскую группировку противника и поражать его стратегические объекты", - заявил Путин.

Он также добавил, что тактика морских боев меняется, поэтому, кроме строительства новых субмарин, необходимо планомерно улучшать характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет.

"Это позволит создать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана", - отметил глава Кремля.

Кроме того, Путин призвал активнее вовлекать в оборонную кооперацию высокотехнологичный малый и средний бизнес.

Как отмечает издание, такие задачи выходят за рамки войны против Украины и прозвучали на фоне расширения географии ударов по российским судам.

В частности, 21 ноября в Финском заливе был атакован сухогруз Sparta II, а 22 ноября у берегов Ливии под удар попали два российских судна, среди которых корвет "Меркурий" - ответственность за эту атаку взяла на себя Украина.

Ранее Путин уже допускал расширение географии противостояния на море.

В августе он угрожал европейским странам "зеркальным" ответом на действия против российских судов не обязательно в тех же акваториях, а в октябре на Валдайском форуме допускал действия РФ не только на Балтике, но и в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.