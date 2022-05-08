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Путин накануне 9 мая направил "поздравительное послание" народу Украины

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин накануне 9 мая направил "поздравительное послание" украинскому народу. Несмотря на свою войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что такие послания Путин направил лидерам и гражданам стран СНГ, а также представителям и жителям оккупированного Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.

А в послании ветеранам Второй мировой войны и гражданам Украины российский президент "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин готов к удвоению ставок в войне против Украины, поскольку не верит в поражение своей армии.

А госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины.

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Владимир Путин9 МаяВойна России против Украины