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Путин удваивает ставки, чтобы достичь прогресса в войне, - директор ЦРУ

Новина українською →
Суббота 07 мая 2022 20:19
Путин удваивает ставки, чтобы достичь прогресса в войне, - директор ЦРУ Фото: директор ЦРУ Уильям Бернс (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В ЦРУ считают, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов к удвоению ставок в войне против Украины. Он не верит в проигрыш своей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Он находится в таком состоянии, когда не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение усилий все еще позволит ему достичь прогресса", - заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля, согласно данным издания Reuters, пошлет западу предупреждение о "Судном дне" во время парада Дня Победы 9 мая.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, Владимир Путин может отправить войска с парада прямо в Украину.

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