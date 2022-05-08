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Путін напередодні 9 травня направив "вітальне послання" народу України

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент Росії Володимир Путін напередодні 9 травня направив "вітальне послання" українському народу. Незважаючи на свою війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що такі послання Путін направив лідерам і громадянам країн СНД, а також представникам і жителям окупованого Донбасу, Абхазії і Південної Осетії.

А в посланні ветеранам Другої світової війни і громадянам України російський президент "підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України, оскільки не вірить в поразку своєї армії.

А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Путін намагається спотворити історію, щоб виправдати війну проти України.

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