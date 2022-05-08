Путін напередодні 9 травня направив "вітальне послання" народу України

Президент Росії Володимир Путін напередодні 9 травня направив "вітальне послання" українському народу. Незважаючи на свою війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що такі послання Путін направив лідерам і громадянам країн СНД, а також представникам і жителям окупованого Донбасу, Абхазії і Південної Осетії. А в посланні ветеранам Другої світової війни і громадянам України російський президент "підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".