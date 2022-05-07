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Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины, - Блинкен

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Вашингтон, Суббота 07 мая 2022 16:53
Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать войну против Украины, - Блинкен Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента РФ в попытке исказить историю. Он считает, что Путин таким образом хочет оправдать свое жестокое вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по случаю 77-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В свою очередь Блинкен подтвердил решимость США и других стран противостоять российской агрессии.

"Я присоединяюсь к своим соотечественникам и людям по всему миру в подготовке к празднованию 77-й годовщины Дня победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решительность всех солдат и гражданских, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы оплакиваем беспощадное убийство миллионов в той завоевательной войне, которую вел деспот, желая покорить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать мир сегодня", - заявил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, поскольку в Европе вновь бушует война, необходимо усилить решимость противостоять тем, кто сейчас "стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции".

"Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Зеленский и храбрый народ Украины воплощают дух тех, кто преобладал во время Второй мировой войны. Они мужественно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в целой, свободной и мирной Европе", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, в России недавно звучали заявления о якобы существующих для Украины "угрозах" со стороны Польши. В Офисе президента опровергли фейки из Москвы.

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