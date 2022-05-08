Путин накануне 9 мая направил "поздравительное послание" народу Украины

Президент России Владимир Путин накануне 9 мая направил "поздравительное послание" украинскому народу. Несмотря на свою войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что такие послания Путин направил лидерам и гражданам стран СНГ, а также представителям и жителям оккупированного Донбасса, Абхазии и Южной Осетии. А в послании ветеранам Второй мировой войны и гражданам Украины российский президент "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".