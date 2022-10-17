ua ru
Пн, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін може завдати ядерного удару, аби нав’язати Україні "свій мир", - Німеччина

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 18:22
Путін може завдати ядерного удару, аби нав’язати Україні "свій мир", - Німеччина Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

РФ може застосувати ядерну зброю, щоб нав'язати Україні "свій мир", але поки що немає ознак підготовки до цього сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля.

За його словами, напад російського президента Володимира Путіна на Україну не став несподіванкою для його служби.

"Путін залишає за собою право піти на застосування ядерної зброї та в цілому справа може дійти до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - заявив Каль.

За його словами, у разі такого сценарія РФ буде прагнути нав'язати продиктований мир Україні. Також він підкреслив, що з російської сторони немає жодних ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною.

"Поразка у війні проти України з погляду РФ може нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна. Проте наразі не має жодних даних на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю", - додав розвідник.

Нагадаємо, що Росія може піти на політичні вбивства в Німеччині.

Також Євросоюз обов'язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні. Реакція буде потужною та призведе до повного знищення армії держави-терориста.

Стало відомо, що Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти РФ у разі удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
У чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе: відповідь експерта
DAILY
Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Бунт проти Путіна. Коли в Росії повалять диктатора і що це змінить для України