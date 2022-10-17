Путін може завдати ядерного удару, аби нав’язати Україні "свій мир", - Німеччина

РФ може застосувати ядерну зброю, щоб нав'язати Україні "свій мир", але поки що немає ознак підготовки до цього сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля.

За його словами, напад російського президента Володимира Путіна на Україну не став несподіванкою для його служби.

"Путін залишає за собою право піти на застосування ядерної зброї та в цілому справа може дійти до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - заявив Каль.

За його словами, у разі такого сценарія РФ буде прагнути нав'язати продиктований мир Україні. Також він підкреслив, що з російської сторони немає жодних ознак готовності йти на компроміс у можливих переговорах з Україною.

"Поразка у війні проти України з погляду РФ може нести екзистенційну загрозу правлінню Путіна. Проте наразі не має жодних даних на те, що Росія планує застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю", - додав розвідник.