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Путин может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "свой мир", - Германия

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Понедельник 17 октября 2022 18:22
Путин может нанести ядерный удар, чтобы навязать Украине "свой мир", - Германия Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ может применить ядерное оружие, чтобы навязать Украине "свой мир", но пока нет признаков подготовки к этому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля.

По его словам, нападение российского президента Владимира Путина на Украину не стало неожиданностью для его службы.

"Путин оставляет за собой право пойти на применение ядерного оружия и в целом дело может прийти к использованию тактического ядерного оружия в Украине", - заявил Каль.

По его словам, в случае такого сценария РФ будет стремиться навязать продиктованный мир Украине. Также он подчеркнул, что у российской стороны нет никаких признаков готовности идти на компромисс в возможных переговорах с Украиной.

"Поражение в войне против Украины с точки зрения РФ может нести экзистенциальную угрозу правлению Путина. Однако пока нет никаких данных на то, что Россия планирует применить стратегическое или тактическое ядерное оружие", - добавил разведчик.

Напомним, Россия может пойти на политические убийства в Германии.

Также Евросоюз обязательно ответит, если Россия решится нанести ядерный удар по Украине. Реакция будет мощной и приведет к полному уничтожению армии государства-террориста.

Стало известно, что Франция не будет применять ядерное оружие против РФ при ударе по Украине.

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