Боррель розповів, якою буде відповідь на ядерну атаку Росії по Україні

Євросоюз обов'язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля, зроблену під час участі в Європейській дипломатичній академії.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.

Політик пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії держави-терориста.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розповів, що його країна не буде використовувати ядерну зброю, якщо Росія вдарить по Україні.

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