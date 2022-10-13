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Боррель розповів, якою буде відповідь на ядерну атаку Росії по Україні

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Четвер 13 жовтня 2022 12:19
Боррель розповів, якою буде відповідь на ядерну атаку Росії по Україні Фото: Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Євросоюз обов'язково відповість, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань закордонних справ Жозепа Борреля, зроблену під час участі в Європейській дипломатичній академії.

Політик пообіцяв потужну реакцію, яка призведе до знищення армії держави-терориста.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розповів, що його країна не буде використовувати ядерну зброю, якщо Росія вдарить по Україні.

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Ядерна зброя Війна Росії проти України
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