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Путін не може захистити Москву від атак дронів через брак ППО, - ЦПД

Росія, П'ятниця 14 березня 2025 14:15
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Путін не може захистити Москву від атак дронів через брак ППО, - ЦПД Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін не може захистити Москву від атак дронів. Причина - нестача систем ППО.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Московський регіон зазнав атаки невідомих безпілотників цього ранку. Було пошкоджено низку об'єктів, працювала ППО, внаслідок чого залишки ракет російських систем знаходили в житлових кварталах", - розповів він.

За словами Коваленка, попри те, що Путін "оголив" низку ділянок Росії і перемістив засоби ППО під Москву, зробивши декілька ліній оборони російської столиці, Москва більше не є фортецею.

"Росія втратила чимало РЛС та пускових, таких як С-400, Панцир-С1, в Криму та регіонах Росії - вони вибивалися, утворився дефіцит через що низка стратегічних об‘єктів лишаються неприкритими", - констатують у ЦПД.

Але навіть попри це головна ставка Путіна, на думку Коваленка, це Москва, втім, і ця ставка не спрацьовує.

"Російська ППО все активніше пробивається і буде пробиватися більше, технології розвиваються. Путін не може захистити Москву і загроза для москвичів з‘явилася через його хворі амбіції та небажання завершувати війну", - констатує очільник ЦПД.

Атаки дронів на Москву

Дрони атакували Москву і Московську область в ніч на 14 березня. У столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я прогриміли вибухи.

Також сталося задимлення через роботу ППО. Зокрема, очевидці повідомили про вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві.

Додамо і те, що буквально 11 березня у Росії скаржилися на найбільшу атаку дронів з моменту війни. Зокрема, під основним ударом була Москва та Підмосков'я.

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