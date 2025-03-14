Путин не может защитить Москву от атак дронов из-за нехватки ПВО, - ЦПД
Глава Кремля Владимир Путин не может защитить Москву от атак дронов. Причина - недостаток систем ПВО.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах", - рассказал он.
По словам Коваленко, несмотря на то, что Путин "обнажил" ряд участков России и переместил средства ПВО под Москву, сделав несколько линий обороны российской столицы, Москва больше не является крепостью.
"Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1, в Крыму и регионах России - они выбивались, образовался дефицит из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми", - констатируют в ЦПД.
Но даже несмотря на это главная ставка Путина, по мнению Коваленко, это Москва, впрочем, и эта ставка не срабатывает.
"Российская ПВО все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются. Путин не может защитить Москву и угроза для москвичей появилась из-за его больных амбиций и нежелания завершать войну", - констатирует глава ЦПД.
Атаки дронов на Москву
Дроны атаковали Москву и Московскую область в ночь на 14 марта. В столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.
Также произошло задымление из-за работы ПВО. В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.
Добавим и то, что буквально 11 марта в России жаловались на самую большую атаку дронов с момента войны. В частности, под основным ударом была Москва и Подмосковье.
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