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Путин не может защитить Москву от атак дронов из-за нехватки ПВО, - ЦПД

Россия, Пятница 14 марта 2025 14:15
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Путин не может защитить Москву от атак дронов из-за нехватки ПВО, - ЦПД Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин не может защитить Москву от атак дронов. Причина - недостаток систем ПВО.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Московский регион подвергся атаке неизвестных беспилотников этим утром. Был поврежден ряд объектов, работала ПВО, в результате чего остатки ракет российских систем находили в жилых кварталах", - рассказал он.

По словам Коваленко, несмотря на то, что Путин "обнажил" ряд участков России и переместил средства ПВО под Москву, сделав несколько линий обороны российской столицы, Москва больше не является крепостью.

"Россия потеряла немало РЛС и пусковых, таких как С-400, Панцирь-С1, в Крыму и регионах России - они выбивались, образовался дефицит из-за чего ряд стратегических объектов остаются неприкрытыми", - констатируют в ЦПД.

Но даже несмотря на это главная ставка Путина, по мнению Коваленко, это Москва, впрочем, и эта ставка не срабатывает.

"Российская ПВО все активнее пробивается и будет пробиваться больше, технологии развиваются. Путин не может защитить Москву и угроза для москвичей появилась из-за его больных амбиций и нежелания завершать войну", - констатирует глава ЦПД.

Атаки дронов на Москву

Дроны атаковали Москву и Московскую область в ночь на 14 марта. В столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы.

Также произошло задымление из-за работы ПВО. В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.

Добавим и то, что буквально 11 марта в России жаловались на самую большую атаку дронов с момента войны. В частности, под основным ударом была Москва и Подмосковье.

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