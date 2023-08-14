Путін може відвідати Туреччину найближчими днями, - ЗМІ

бути першим візитом Путіна до країни-члена НАТО з початку повномасштабної війни проти України.

Медіа повідомляє, що Анкара активізувала дипломатичну роботу щодо відновлення роботи "зернової ініціативи" перед візитом Путіна до Туреччини.

Так, Туреччина проводить багатосторонні переговори із зацікавленими країнами в координації з Міністерством закордонних справ, Міноборони та Міністерством торгівлі.

Візит Путіна до Туреччини

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що візит Путіна до Туреччини може відбутися наприкінці серпня.

Під час візиту, ймовірно, буде обговорюватися тема відновлення "зернової угоди".

Зазначимо, що 17 липня Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі. Після цього Росія вдалась до атак по чорноморських портах.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Зокрема він закликав Захід допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

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