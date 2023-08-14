Путин может посетить Турцию в ближайшие дни, - СМИ

быть первым визитом Путина в страну-члена НАТО с начала полномасштабной войны против Украины.

Медиа сообщает, что Анкара активизировала дипломатическую работу по возобновлению работы "зерновой инициативы" перед визитом Путина в Турцию.

Так, Турция проводит многосторонние переговоры с заинтересованными странами в координации с Министерством иностранных дел, Минобороны и Министерством торговли.

Визит Путина в Турцию

Ранее турецкие СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию может состояться в конце августа.

В ходе визита, вероятно, будет обсуждаться тема возобновления "зернового соглашения".

Отметим, что 17 июля Россия заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновом соглашении" из-за якобы невыполнения его условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате. После этого Россия прибегла к атакам по черноморским портам.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

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