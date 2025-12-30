Путін може вести народ на бійню, але програти війну він не готовий, - прем'єр Бельгії

Російський диктатор Володимир Путін може багато чого собі дозволити, зокрема повести росіян на бійню. Але він не готовий програти війну проти України.

Голова бельгійського уряду, коментуючи ініціативу Єврокомісії про "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених активів РФ, розповів, що президенту ЄК Урсулі фон дер Ляєн "доводиться об'їжджати всю Європу на велосипеді, щоб зуміти досягти компромісу".

Але в розмові з нею і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом де Вевер наполягав на необхідності збереження важеля у вигляді заморожених активів РФ для переговорів із Путіним.

"Не можна подати торт тричі і при цьому його з'їсти. І якщо ми використовуємо ці гроші для фінансування війни, то ми також виходимо з того, що росіяни через два роки будуть виснажені. Це ж міцний народ. Такий цар, як Путін, може все: морити свій народ голодом, вести його на бійню і тут і там влаштовувати геноцид. Але програти війну? Цього він не може", - вважає прем'єр Бельгії.