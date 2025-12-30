Путин может вести народ на бойню, но проиграть войну он не готов, - премьер Бельгии
Российский диктатор Владимир Путин может многое себе позволить, в том числе повести россиян на бойню. Но он не готов проиграть войну против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер Бельгии Барт де Вевер заявил в интервью HLN.
Глава бельгийского правительства, комментируя инициативу Еврокомиссии о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных активов РФ, рассказал, что президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен "приходится объезжать всю Европу на велосипеде, чтобы суметь достичь компромисса".
Но в разговоре с ней и канцлером Германии Фридрихом Мерцом де Вевер настаивал на необходимости сохранения рычага в виде замороженных активов РФ для переговоров с Путиным.
"Нельзя подать торт три раза и при этом его съесть. И если мы используем эти деньги для финансирования войны, то мы также исходим из того, что россияне через два года будут истощены. Это же крепкий народ. Такой царь, как Путин, может все: морить свой народ голодом, вести его на бойню и тут и там устраивать геноцид. Но проиграть войну? Этого он не может", - считает премьер Бельгии.
"Репарационный кредит"
Напомним, ранее Еврокомиссия предлагала выделить для Украины "репарационный кредит", который будет обеспечен замороженными российскими активами.
Бельгия, где хранится самая большая часть активов РФ, активно выступала против такой идеи. Бельгийские власти отмечали, что могут согласиться на такой шаг только в случае, если ЕС предоставит им ряд гарантий на непредвиденные случаи.
В итоге "репарационный кредит" так и не был согласован. Вместо этого Евросоюз выделил Украине 90 млрд евро на следующие два года.
По словам министра финансов Сергея Марченко, такая помощь является безвозвратной и беспроцентной.