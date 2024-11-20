Путін може сховатися на деякий час через дозвіл для України на удари по РФ, - Подоляк

Подоляк зауважив, що ймовірно, російський диктатор, як і раніше в кризові для Росії моменти - зникне.

"За декілька днів ми будемо знову бачити, що людина (Путін - ред.) не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на виклики, які існують", - пояснив він.