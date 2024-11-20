Путін може сховатися на деякий час через дозвіл для України на удари по РФ, - Подоляк

Партнери надали дозвіл для України наносити удари їх зброєю по території Російської Федерації. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін може тимчасово "залягти на дно".
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк зауважив, що ймовірно, російський диктатор, як і раніше в кризові для Росії моменти - зникне.
"За декілька днів ми будемо знову бачити, що людина (Путін - ред.) не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на виклики, які існують", - пояснив він.
Минулого тижня ЗМІ повідомили, що США дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.
Цю інформацію вчора офіційно підтвердив заступник держсекретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс.
А пізніше і сам український президент Володимир Зедленський заявив, що партнери дозволили Україні використовувати їх зброю для ударів по Росії.
Відомо також, що у ніч на 19 листопада Сили оборони України вдруге завдали удару по складу боєприпасів у Брянській області. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію. Раніше цей склад уже атакували дрони, що підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
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