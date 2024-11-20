Разрешение на удары по России

На минувшей неделе СМИ сообщили, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

Эту информацию вчера официально подтвердил заместитель госсекретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс.

А позже и сам украинский президент ВладимирЗедленский заявил, что партнеры разрешили Украине использовать их оружие для ударов по России.

Известно также, что в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по составу боеприпасов в Брянской области. Были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация. Ранее этот состав уже атаковали дроны, подтвержденные Генеральным штабом ВСУ.

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