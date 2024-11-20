Путін може сховатися на деякий час через дозвіл для України на удари по РФ, - Подоляк
Партнери надали дозвіл для України наносити удари їх зброєю по території Російської Федерації. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін може тимчасово "залягти на дно".
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк зауважив, що ймовірно, російський диктатор, як і раніше в кризові для Росії моменти - зникне.
"За декілька днів ми будемо знову бачити, що людина (Путін - ред.) не виходить на зв'язок. Він же завжди, коли виникає кризова ситуація, кудись зникає. Я думаю, що він буде ховатися і буде як завжди намагатися не відповідати на виклики, які існують", - пояснив він.
Дозвіл на удари по Росії
Минулого тижня ЗМІ повідомили, що США дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії.
Цю інформацію вчора офіційно підтвердив заступник держсекретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс.
А пізніше і сам український президент Володимир Зедленський заявив, що партнери дозволили Україні використовувати їх зброю для ударів по Росії.
Відомо також, що у ніч на 19 листопада Сили оборони України вдруге завдали удару по складу боєприпасів у Брянській області. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію. Раніше цей склад уже атакували дрони, що підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
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