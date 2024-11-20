Путін може сховатися на деякий час через дозвіл для України на удари по РФ, - Подоляк

Партнери надали дозвіл для України наносити удари їх зброєю по території Російської Федерації. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін може тимчасово "залягти на дно".

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.