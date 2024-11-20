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Путин может скрыться на время из-за разрешения для Украины на удары по РФ, - Подоляк

Украина, Среда 20 ноября 2024 22:33
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Путин может скрыться на время из-за разрешения для Украины на удары по РФ, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Партнеры предоставили разрешение Украине наносить удары их оружием по территории Российской Федерации. В связи с этим российский диктатор Владимир Путин может временно "залечь на дно".

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что, вероятно, российский диктатор по-прежнему в кризисные для России моменты исчезнет.

"За несколько дней мы будем снова видеть, что человек (Путин - ред.) не выходит на связь. Он же всегда, когда возникает кризисная ситуация, куда-то исчезает. Я думаю, что он будет прятаться и будет как всегда стараться не отвечать" на существующие вызовы", - объяснил он.

Разрешение на удары по России

На минувшей неделе СМИ сообщили, что США разрешили Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России.

Эту информацию вчера официально подтвердил заместитель госсекретаря США по Западному полушарию Брайан А. Николс.

А позже и сам украинский президент ВладимирЗедленский заявил, что партнеры разрешили Украине использовать их оружие для ударов по России.

Известно также, что в ночь на 19 ноября Силы обороны Украины во второй раз нанесли удар по составу боеприпасов в Брянской области. Были зафиксированы 12 вторичных взрывов и детонация. Ранее этот состав уже атаковали дроны, подтвержденные Генеральным штабом ВСУ.

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