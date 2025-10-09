Путін може розпочати війну з Європою у разі масштабної мобілізації в Росії, - Зеленський

Мобілізація у Росії

За його словами, Путін почав втрачати рейтинги, саме тому може не оголошувати мобілізацію у Росії. Зеленський додав, що російська влада неохоче витрачала великі гроші на контракти, але тепер пішла на такі витрати заради "ціни захисту його особистого рейтингу".

Глава держави також висловив думку, що у разі мобілізації Путін може шукати "швидкі успіхи" за кордоном і спрямувати дії туди, де можна швидко досягти результату.

"Якщо буде мобілізація, - то це виклик Європі. Він почне велику війну. Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому, що йому потрібно “продавати” успіх. У війні проти України все, що він міг "продати", він вже "продав", і ви бачите, як я й сказав, вже товар неякісний - він "продає" брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи", - каже Зеленський.

Чи припинить Путін війну

Він також висловив думку, що Путін боїться припинення вогню, бо повернення від повномасштабної війни до миру, а потім - до нової повномасштабної війни буде для РФ непросто з економічної, суспільної та міжнародної точок зору.

"Я вважаю, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно", - зазначив він.

Президент підкреслив, що для зупинки ескалації потрібно посилити тиск на Росію, поєднуючи далекобійні удари, санкції та оборону на полі бою з мирними ініціативами.

"Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно - це спрацює", - сказав Зеленський.