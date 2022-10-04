Путін може бути досить небезпечним і безрозсудним, якщо його загнати в кут, - ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що президент РФ Володимир Путін може бути досить небезпечним і безрозсудним, якщо його загнати в кут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Путін має бути стурбований не лише тим, що відбувається на полі бою в Україні, а й тим, що відбувається вдома та у світі", - заявив Бернс.
За словами директора ЦРУ, Китай відмовився надати військову допомогу, яку Путін просив, хоча у лютому заявляв Пекіну про безмежну дружбу. Зростаючі виклики перед Росією залишають Путіну менше варіантів, що робить його потенційно небезпечнішим.
"Путін, загнаний у кут, Путін, який почувається спиною до стіни, може бути досить небезпечним і безрозсудним", - додав директор ЦРУ.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що його заява нібито "не є блефом".
В результаті Захід посилив розвідку для спостереження за ядерним арсеналом Росії.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас прокоментувала ядерні погрози Путіна та заявила, що не можна вести перемовини з терористами.
Також директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що до проблемних для російських збройних сил питань належить не лише питання про особовий склад.
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