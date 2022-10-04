Путин может быть достаточно опасным и безрассудным, если его загнать в угол, - ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что президент РФ Владимир Путин может быть достаточно опасным и безрассудным, если его загнать в угол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Путин должен быть обеспокоен не только происходящим на поле боя в Украине, но и тем, что происходит дома и в мире", - заявил Бернс.
По словам директора ЦРУ, Китай отказался оказать военную помощь, которую Путин просил, хотя в феврале заявлял Пекину о безграничной дружбе. Растущие вызовы перед Россией оставляют Путину меньше вариантов, что делает его потенциально более опасным.
"Путин, загнанный в угол, Путин, чувствующий себя спиной к стене, может быть достаточно опасным и безрассудным", - добавил директор ЦРУ.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие , отметив, что его заявление якобы "не является блефом".
В результате Запад усилил разведку по наблюдению за ядерным арсеналом России.
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас прокомментировала ядерные угрозы Путина и заявила, что нельзя вести переговоры с террористами.
Также директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что к проблемным для российских вооруженных сил вопросам относится не только вопрос о личном составе.
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