Путин в Москве держал Макрона на расстоянии из-за отказа сдать ПЦР-тест, - Reuters

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву российский лидер Владимир Путин держал его на значительном расстоянии от себя. Причиной стало то, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным. У французского президента был выбор - либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией.

"Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента", - добавил один из источников.

В то же время сообщается, что перед поездкой Макрон сдавал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный уже в России его собственным врачом.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - добавил второй источник.

Отметим, президенты России и Франции вели переговоры, сидя в противоположных концах стола длиной 4 метра.