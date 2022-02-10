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Путин в Москве держал Макрона на расстоянии из-за отказа сдать ПЦР-тест, - Reuters

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Париж, Четверг 10 февраля 2022 21:34
Путин в Москве держал Макрона на расстоянии из-за отказа сдать ПЦР-тест, - Reuters Фото: переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву российский лидер Владимир Путин держал его на значительном расстоянии от себя. Причиной стало то, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным. У французского президента был выбор - либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией.

"Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента", - добавил один из источников.

В то же время сообщается, что перед поездкой Макрон сдавал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный уже в России его собственным врачом.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", - добавил второй источник.

Отметим, президенты России и Франции вели переговоры, сидя в противоположных концах стола длиной 4 метра.

Напомним, Макрон после визита в Россию заявил, что Путин пообещал ему не признавать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

РБК-Украина писало о подробностях встречи Путина и Макрона.

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