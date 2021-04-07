Министры иностранных дел ЕС обсудят эскалацию на Донбассе

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил поддержку Украине на фоне усиления агрессии со стороны России . Нидерланды вынесут вопрос обострения ситуации на Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Об этом нидерландский министр написал в Twitter .

"Нидерланды продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Обсудим ситуацию (по эскалации российской агрессии - ред.) во время предстоящей встречи министров иностранных дел ЕС. Украина не одинока", - подчеркнул он.

На это заявление уже отреагировал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Нидерланды за поддержку на фоне усиления российской агрессии против Украины.

"Спасибо за это простое и понятное послание о поддержке, поскольку Россия усугубляет ситуацию с безопасностью, подрывает мирный процесс и увеличивает военное присутствие у наших границ. С нетерпением ждем заседания Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля", - написал Кулеба на странице в Twitter.