"Путин меня не просил". Лукашенко отрицает, что помогает России в войне против Украины

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что не помогает России в войне против Украины. Он отрицает, что глава Кремля Владимир Путин просил у него помощи.

Лукашенко в очередной раз сказал о том, что Беларусь не участвует в так называемой "спецоперации" России. Однако вновь обвинил Запад, который якобы пытается втянуть страну в конфликт.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. - ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова", - заявил Лукашенко.