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Путін мав дві цілі: ISW пояснив, чому Росія атакувала Лавру

09:32 16.06.2026 Вт
3 хв
Масований удар Росії по Україні мав дві мети
aimg Ірина Глухова
Фото: російські окупанти пошкодили Києво-Печерську лавру (Getty Images)

Масований удар Росії по Україні в ніч 15 червня, де приліт був в Успенський собор Києво-Печерської лаври, мав не лише військовий, а й психологічний ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що російський диктатор Володимир Путін використовує масштабні комбіновані атаки для тиску на цивільне населення України.

За оцінкою ISW, такі удари мають продемонструвати силу Росії та водночас посіяти страх серед українців.

"Путін застосовує масштабні пакети ударів проти Києва, намагаючись зламати волю України до боротьби, а також приховати свою слабкість, зокрема нездатність захистити російську територію, включаючи столицю Росії, від глибоких ударів України", - йдеться у звіті.

Росія вигадала нову версію удару по Лаврі та звинуватила Україну

Також російський інформаційний простір намагається відвернути свою провину - звинувачуючи Україну, або виправдовуючи удари як військову необхідність.

Зокрема, Міноборони РФ заявило, нібито "підтверджені повідомлення" вказують на те, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила Києво-Печерську лавру.

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Представники України оперативно спростували ці звинувачення. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що уламки зенітної ракети на землі дійсно могли з'явитися внаслідок бойової роботи ППО, яка, ймовірно, перехопила ворожу надзвукову ракету "Циркон".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО підтвердили, що Росія розпочала скоординовану атаку в інформпросторі.

Ворог намагається нав'язати світу два протилежних наративи: або українська армія сама руйнує свої історичні об'єкти, або ці пам'ятки є легітимними військовими цілями для російської армії.

Зауважимо, речниця Міністерства закордонних справ Росії зухвало Марія Захарова заявила, мовляв, Захід сфабрикував твердження про те, що країна-агресорка завдала удару по Києво-Печерській лаврі.

Окрім того, вона повторила твердження російського Міністерства оборони, що українська ракета-перехоплювач Patriot вразила це місце.

Інші російські чиновники також стверджували, що Україна інсценувала удар по Києво-Печерській лаврі, і що Київ звинувачує Москву в ударі лише для того, щоб спровокувати відповідь.

Що відомо про атаку на Лавру

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 15 червня зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра.

На території святині спалахнула пожежа на даху Успенського собору після влучання у Степанівський приділ. Вогонь вдалося загасити, однак собор зазнав пошкоджень, зокрема постраждали іконостас, розписи та фрески.

Після удару з Лаври терміново евакуювали стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою через наслідки обстрілу. Для відвідувачів комплекс тимчасово закрили.

Митрополит Епіфаній назвав атаку армії РФ черговим злочином проти людяності та християнства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти цілеспрямовано вдарили по частині Києва, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький Арсенал".

Згодом СБУ встановила, якими безпілотниками Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі.

Міноборони РФ видало свою версію масованого удару по Україні.

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