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Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Новости » В мире     17.12.2019 - 22:34
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Путин и Макрон провели телефонный разговор 17 декабря

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили транзит российского газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Путин и Макрон провели телефонный разговор 17 декабря, во время которого обсудили вопрос транзита российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины.Также лидеры России и Франции дали позитивную оценку достигнутым договоренностям по итогу нормандской встречи. Также стороны

Напомним, вчера Путин обсудил транзит газа через Украину с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также Лидеры России и Германии позитивно оценивают итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате.

Ранее в Кремле сделали заявление, что Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для российского "Газпрома".

Также РБК-Украина писало, что по итогам нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа. Он также уточнил, что прогресс был достигнут на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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Новости Украины Владимир ПутинЭммануэль Макронтранзит газа
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