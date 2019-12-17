ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін і Макрон обговорили транзит газу через Україну

Новини » В світі     17.12.2019 - 22:34
Путін і Макрон обговорили транзит газу через Україну
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Путін і Макрон провели телефонну розмову 17 грудня

Президент Російської Федерації Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон обговорили транзит російського газу через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін і Макрон провели телефонну розмову 17 грудня, під час якого обговорили питання транзиту російського газу в країни Євросоюзу через територію України.Також лідери Росії і Франції дали позитивну оцінку досягнутим домовленостям за підсумком нормандської зустрічі. Також сторони

Нагадаємо, вчора Путін обговорив транзит газу через Україну з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Також Лідери Росії та Німеччини позитивно оцінюють підсумки минулого в Парижі 9 грудня саміту в нормандському форматі.

Раніше в Кремлі зробили заяву, що Росія продовжить транзит газу через територію України тільки в тому випадку, якщо будуть збережені умови економічної та комерційної доцільності для російського "Газпрому".

Також РБК-Україна писало, що за підсумками нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання про транзит газу. Він також уточнив, що прогрес був досягнутий на двосторонній зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Ціна на газ цієї зими залежить від результату перемовин з РФ, - Гончарук Франція і Німеччина висловили розуміння "червоних ліній" для України, - посол Франції
Новини України Володимир ПутінЕммануель Макронтранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся