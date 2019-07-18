Путин и Макрон договорились активизировать нормандский формат

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили решение конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщается, в ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы разрешения конфликта.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата"", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июля во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и Российской Федерации для возобновления переговоров в нормандском формате. В последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в нормандском формате в 2016 году в Берлине.

Кроме того, во время рабочей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу советников стран 12 июля.

Позднее в рамках саммита G20 в японской Осаке канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились о продолжении работы в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе.