Путін і Макрон домовилися активізувати нормандський формат

Президент Російської Федерації Володимир Путін у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили вирішення конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Як повідомляється, в ході бесіди лідери двох країн розглянули перспективи вирішення конфлікту.

"У ході бесіди розглянуті перспективи вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту. Висловлено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, в тому числі в рамках "нормандського формату"", - йдеться в повідомленні.

В Кремлі відзначили, що розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 липня у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації для відновлення переговорів в нормандському форматі. В останній раз лідери Франції, Німеччини, України та Росії проводили зустріч у нормандському форматі в 2016 році в Берліні.

Крім того, під час робочої поїздки в Німеччину український президент Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Тоді ж канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала зустріч радників країн 12 липня.

Пізніше в рамках саміту G20 в японській Осаці канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися про продовження роботи в нормандському форматі з вирішення ситуації на Донбасі.