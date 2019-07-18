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Путин и Макрон договорились активизировать нормандский формат

Новости » Политика    18.07.2019 - 16:59
Путин и Макрон договорились активизировать нормандский формат
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы разрешения конфликта на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили решение конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

Как сообщается, в ходе беседы лидеры двух стран рассмотрели перспективы разрешения конфликта. 

"В ходе беседы рассмотрены перспективы разрешения внутриукраинского конфликта. Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата"", - говорится в сообщении. 

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июля во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и Российской Федерации для возобновления переговоров в нормандском формате. В последний раз лидеры Франции, Германии, Украины и России проводили встречу в нормандском формате в 2016 году в Берлине. 

Кроме того, во время рабочей поездки в Германию украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Тогда же канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу советников стран 12 июля.

Позднее в рамках саммита G20 в японской Осаке канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились о продолжении работы в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе.

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