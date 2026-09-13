Путін має відчути наслідки агресії: в ЄС вимагають посилити тиск на Кремль

Росія вже є загрозою для всього європейського континенту, тому підтримка України з боку партнерів - це інвестиція у власну безпеку, а не благодійність.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X .

Загроза для всієї Європи

За словами очільника естонського МЗС, під час свого триденного візиту до України він на власні очі бачив, як українці змушені жити під постійними російськими атаками та повітряними тривогами.

"У цьому моменті є щось глибоко тривожне. З одного боку кордону люди живуть під постійною загрозою російських ракет і безпілотників. Перетинаєш його - і раптом сирен немає. Життя знову здається нормальним. Я ненавиджу, як легко залишати війну позаду. Але Україна не може її залишити", - наголосив Цахкна.

Він підкреслив, що загроза від дій Кремля не обмежується лише українською територією.

Як приклад, дипломат навів свіжий російський удар поблизу кордону в Ягодині, який стався поруч із кордоном ЄС і НАТО невдовзі після того, як його перетнули члени естонської делегації.

Крім того, Європа вже зіштовхується з саботажем, кібератаками, дезінформацією та спробами Росії розмістити вибухівку в європейських логістичних ланцюгах.

Що має зробити Європа для перемоги

Естонський урядовець переконаний, що військова допомога Силам оборони України є безпосереднім захистом самої Європи.

"Тому допомога Україні в самозахисті - це не благодійність і не чужа війна. Це інвестиція в безпеку всієї Європи", - заявив міністр.

За словами Цахкни, для забезпечення перемоги України та зупинки агресора західні країни повинні вжити таких кроків:

надати необхідну військову підтримку та терміново зміцнити українську протиповітряну оборону;

підтримати здатність України завдавати глибоких ударів для тиску на ворога;

посилити санкції та максимально скоротити доходи, які фінансують російську військову машину.

Він підсумував, що російський диктатор Володимир Путін має чітко усвідомити - кожен новий акт агресії та терору лише збільшуватиме ціну цієї війни для РФ, а не зменшуватиме її.