Путин должен ощутить последствия агрессии: в ЕС требуют усилить давление на Кремль

Россия уже представляет угрозу всему европейскому континенту, поэтому поддержка Украины со стороны партнеров - это инвестиция в собственную безопасность, а не благотворительность.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Угроза для всей Европы

По словам главы эстонского МИД, во время своего трехдневного визита в Украину он видел, как украинцы вынуждены жить под постоянными российскими атаками и воздушными тревогами.

"В этом моменте есть что-то глубоко тревожное. С одной стороны границы люди живут под постоянной угрозой российских ракет и беспилотников. Пересекаешь его - и вдруг сирен нет. Жизнь снова кажется нормальной. Я ненавижу, как легко покидать войну позади. Но Украина не может ее оставить", - подчеркнул Цахкна.

Он подчеркнул, что угроза действий Кремля не ограничивается только украинской территорией.

В качестве примера дипломат привел свежий российский удар вблизи границы в Ягодине, который произошел рядом с границей ЕС и НАТО вскоре после того, как его пересекли члены эстонской делегации.

Кроме того, Европа уже сталкивается с саботажем, кибератаками, дезинформацией и попытками России разместить взрывчатку в европейских логистических цепях.

Что должна сделать Европа для победы

Эстонский чиновник убежден, что военная помощь Силам обороны Украины является непосредственной защитой самой Европы.

"Поэтому помощь Украине в самозащите - это не благотворительность и не чужая война. Это инвестиция в безопасность всей Европы", - заявил министр.

По словам Цахкны, для обеспечения победы Украины и остановки агрессора западные страны должны принять следующие шаги:

предоставить необходимую военную поддержку и срочно укрепить украинскую противовоздушную оборону;

поддержать способность Украины наносить глубокие удары для давления на врага;

усилить санкции и максимально сократить доходы, финансируемые российской военной машиной.

Он подытожил, что российский диктатор Владимир Путин должен четко осознать - каждый новый акт агрессии и террора будет только увеличивать цену этой войны для РФ, а не уменьшать ее.