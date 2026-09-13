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Путин должен ощутить последствия агрессии: в ЕС требуют усилить давление на Кремль

22:45 13.09.2026 Вс
3 мин
Что должен сделать Запад уже сейчас, чтобы остановить агрессора?
aimg Сергей Козачук
Путин должен ощутить последствия агрессии: в ЕС требуют усилить давление на Кремль Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия уже представляет угрозу всему европейскому континенту, поэтому поддержка Украины со стороны партнеров - это инвестиция в собственную безопасность, а не благотворительность.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Угроза для всей Европы

По словам главы эстонского МИД, во время своего трехдневного визита в Украину он видел, как украинцы вынуждены жить под постоянными российскими атаками и воздушными тревогами.

"В этом моменте есть что-то глубоко тревожное. С одной стороны границы люди живут под постоянной угрозой российских ракет и беспилотников. Пересекаешь его - и вдруг сирен нет. Жизнь снова кажется нормальной. Я ненавижу, как легко покидать войну позади. Но Украина не может ее оставить", - подчеркнул Цахкна.

Он подчеркнул, что угроза действий Кремля не ограничивается только украинской территорией.

В качестве примера дипломат привел свежий российский удар вблизи границы в Ягодине, который произошел рядом с границей ЕС и НАТО вскоре после того, как его пересекли члены эстонской делегации.

Кроме того, Европа уже сталкивается с саботажем, кибератаками, дезинформацией и попытками России разместить взрывчатку в европейских логистических цепях.

Что должна сделать Европа для победы

Эстонский чиновник убежден, что военная помощь Силам обороны Украины является непосредственной защитой самой Европы.

"Поэтому помощь Украине в самозащите - это не благотворительность и не чужая война. Это инвестиция в безопасность всей Европы", - заявил министр.

По словам Цахкны, для обеспечения победы Украины и остановки агрессора западные страны должны принять следующие шаги:

  • предоставить необходимую военную поддержку и срочно укрепить украинскую противовоздушную оборону;
  • поддержать способность Украины наносить глубокие удары для давления на врага;
  • усилить санкции и максимально сократить доходы, финансируемые российской военной машиной.

Он подытожил, что российский диктатор Владимир Путин должен четко осознать - каждый новый акт агрессии и террора будет только увеличивать цену этой войны для РФ, а не уменьшать ее.

Главная цель Путина в войне против Украины

Напомним, что в Европейском союзе ранее четко раскрыли главную цель Путина в войне против Украины.

По оценкам европейских аналитиков и дипломатов, Россия стремится повлиять именно на политический коллапс внутри нашего государства для его дальнейшего полного захвата, а не только ограничиться оккупацией отдельных территорий на востоке.

В то же время в Кремле не прекращают манипуляций вокруг возможного возобновления дипломатического процесса.

В частности, недавно у Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине, заявив о предположении такого формата при определенных условиях.

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