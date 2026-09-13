Путин должен ощутить последствия агрессии: в ЕС требуют усилить давление на Кремль
Россия уже представляет угрозу всему европейскому континенту, поэтому поддержка Украины со стороны партнеров - это инвестиция в собственную безопасность, а не благотворительность.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Угроза для всей Европы
По словам главы эстонского МИД, во время своего трехдневного визита в Украину он видел, как украинцы вынуждены жить под постоянными российскими атаками и воздушными тревогами.
"В этом моменте есть что-то глубоко тревожное. С одной стороны границы люди живут под постоянной угрозой российских ракет и беспилотников. Пересекаешь его - и вдруг сирен нет. Жизнь снова кажется нормальной. Я ненавижу, как легко покидать войну позади. Но Украина не может ее оставить", - подчеркнул Цахкна.
Он подчеркнул, что угроза действий Кремля не ограничивается только украинской территорией.
В качестве примера дипломат привел свежий российский удар вблизи границы в Ягодине, который произошел рядом с границей ЕС и НАТО вскоре после того, как его пересекли члены эстонской делегации.
Кроме того, Европа уже сталкивается с саботажем, кибератаками, дезинформацией и попытками России разместить взрывчатку в европейских логистических цепях.
Что должна сделать Европа для победы
Эстонский чиновник убежден, что военная помощь Силам обороны Украины является непосредственной защитой самой Европы.
"Поэтому помощь Украине в самозащите - это не благотворительность и не чужая война. Это инвестиция в безопасность всей Европы", - заявил министр.
По словам Цахкны, для обеспечения победы Украины и остановки агрессора западные страны должны принять следующие шаги:
- предоставить необходимую военную поддержку и срочно укрепить украинскую противовоздушную оборону;
- поддержать способность Украины наносить глубокие удары для давления на врага;
- усилить санкции и максимально сократить доходы, финансируемые российской военной машиной.
Он подытожил, что российский диктатор Владимир Путин должен четко осознать - каждый новый акт агрессии и террора будет только увеличивать цену этой войны для РФ, а не уменьшать ее.
Главная цель Путина в войне против Украины
Напомним, что в Европейском союзе ранее четко раскрыли главную цель Путина в войне против Украины.
По оценкам европейских аналитиков и дипломатов, Россия стремится повлиять именно на политический коллапс внутри нашего государства для его дальнейшего полного захвата, а не только ограничиться оккупацией отдельных территорий на востоке.
В то же время в Кремле не прекращают манипуляций вокруг возможного возобновления дипломатического процесса.
В частности, недавно у Путина оценили шансы на проведение трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине, заявив о предположении такого формата при определенных условиях.