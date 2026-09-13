В ЄС розкрили головну ціль Путіна війни в Україні

Росія прагне викликати політичний колапс в Україні для її подальшого повного захоплення, а не лише отримати окремі території на сході.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

У чому полягає задум Кремля

За словами посадовця, твердження про те, що Росія нібито прагне лише обмежених територіальних поступок на сході України, не відповідають дійсності. Передача цих земель змусила б українські війська залишити свої укріплені позиції.

Якщо поєднати це з вимогами Москви щодо негайного проведення виборів, стає очевидною її справжня масштабна мета - викликати політичний колапс в Україні.

"Ми вже бачили цей сценарій. У 1939 році Москва зажадала від Естонії обмежених прав на розміщення своїх військових баз. Менш ніж через рік ми були окуповані і анексовані. Територія - це засіб. Україна - мета. Не варто піддаватися на цей прийом", - наголосив Всевіов.