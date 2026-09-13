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В ЄС розкрили головну ціль Путіна війни в Україні

21:30 13.09.2026 Нд
2 хв
У Європі застерігають від небезпечної ілюзії
aimg Сергій Козачук
В ЄС розкрили головну ціль Путіна війни в Україні Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія прагне викликати політичний колапс в Україні для її подальшого повного захоплення, а не лише отримати окремі території на сході.

Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

У чому полягає задум Кремля

За словами посадовця, твердження про те, що Росія нібито прагне лише обмежених територіальних поступок на сході України, не відповідають дійсності. Передача цих земель змусила б українські війська залишити свої укріплені позиції.

Якщо поєднати це з вимогами Москви щодо негайного проведення виборів, стає очевидною її справжня масштабна мета - викликати політичний колапс в Україні.

"Ми вже бачили цей сценарій. У 1939 році Москва зажадала від Естонії обмежених прав на розміщення своїх військових баз. Менш ніж через рік ми були окуповані і анексовані. Територія - це засіб. Україна - мета. Не варто піддаватися на цей прийом", - наголосив Всевіов.

Ситуація у Кремлі та заяви про переговори


У вищому керівництві Росії спостерігається розкол на тлі затягування війни проти України, а російський диктатор Володимир Путін остерігається власного оточення.

За даними воєнної розвідки, Путін боїться олігархів та впливових еліт, оскільки дані про виборчі симпатії росіян стали тривожним сигналом для чинного режиму в РФ.

Попри внутрішню нестабільність, у Москві періодично повертаються до теми дипломатичного врегулювання.

Нещодавно у Путіна оцінили шанси на проведення тристоронніх переговорів щодо України, зазначивши, що команда диктатора припускає можливість такого формату для завершення війни.

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