В ЄС розкрили головну ціль Путіна війни в Україні
Росія прагне викликати політичний колапс в Україні для її подальшого повного захоплення, а не лише отримати окремі території на сході.
Про це заявив канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
У чому полягає задум Кремля
За словами посадовця, твердження про те, що Росія нібито прагне лише обмежених територіальних поступок на сході України, не відповідають дійсності. Передача цих земель змусила б українські війська залишити свої укріплені позиції.
Якщо поєднати це з вимогами Москви щодо негайного проведення виборів, стає очевидною її справжня масштабна мета - викликати політичний колапс в Україні.
"Ми вже бачили цей сценарій. У 1939 році Москва зажадала від Естонії обмежених прав на розміщення своїх військових баз. Менш ніж через рік ми були окуповані і анексовані. Територія - це засіб. Україна - мета. Не варто піддаватися на цей прийом", - наголосив Всевіов.
Ситуація у Кремлі та заяви про переговори
У вищому керівництві Росії спостерігається розкол на тлі затягування війни проти України, а російський диктатор Володимир Путін остерігається власного оточення.
За даними воєнної розвідки, Путін боїться олігархів та впливових еліт, оскільки дані про виборчі симпатії росіян стали тривожним сигналом для чинного режиму в РФ.
Попри внутрішню нестабільність, у Москві періодично повертаються до теми дипломатичного врегулювання.
Нещодавно у Путіна оцінили шанси на проведення тристоронніх переговорів щодо України, зазначивши, що команда диктатора припускає можливість такого формату для завершення війни.