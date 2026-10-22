"Путін має щось на Трампа": Клінтон пов'язала поступки Москві з файлами Епштейна

Свішер запитала, чому Трамп саме зараз послаблює тиск на Росію. Клінтон назвала кілька причин, і одна з них - можливий компромат.

"Я й досі вважаю, що Путін має щось на Трампа", - сказала вона. За словами Клінтон, ідеться про фото, відео "чи що завгодно".

Доказом колишня держсекретарка вважає те, наскільки затято Трамп опирався оприлюдненню файлів Епштейна. На її думку, логіка президента США проста: тримати Путіна задоволеним, щоб той не оприлюднив те, що має.

Клінтон знову назвала Трампа маріонеткою Путіна, як і на дебатах десять років тому, коли була кандидаткою в президенти. Тоді, за її словами, вона попереджала про зв'язки Трампа з Кремлем, а тепер світ бачить підтвердження цього наживо.

Вона також припустила, що Трамп хоче поділити світ на сфери впливу: США дістануться Північна і Південна Америка, Путіну - Росія та Європа, а Сі Цзіньпіну - решта світу. Клінтон попередила, що Путін не зупиниться на Україні.