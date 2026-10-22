"У Путина есть что-то на Трампа": Клинтон связала уступки Москве с файлами Эпштейна

Уступки Трампа Москве могут объясняться компроматом, предположительно имеющим на него Путин. Подтверждением этой версии называют сопротивление президента США обнародованию файлов Эпштейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшую госсекретарь США Хиллари Клинтон в подкасте High Stakes, которую она ведет вместе с журналисткой Карой Свишер.
Свишер спросила, почему Трамп именно сейчас ослабляет давление на Россию. Клинтон назвала несколько причин, и одна из них - возможный компромат.
"Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа", - сказала она. По словам Клинтон, речь идет о фото, видео "что угодно".
Доказательством бывшая госсекретарь считает то, насколько упорно Трамп сопротивлялся обнародованию файлов Эпштейна. По ее мнению, логика президента США проста: держать Путина довольным, чтобы тот не обнародовал то, что имеет.
Клинтон снова назвала Трампа марионеткой Путина, как и на дебатах десять лет назад, когда была кандидатом в президенты. Тогда, по ее словам, она предупреждала о связях Трампа с Кремлем, а теперь мир видит подтверждение этому вживую.
Она также предположила, что Трамп хочет поделить мир на сферы влияния: США достанутся Северная и Южная Америка, Путину - Россия и Европа, а Си Цзиньпину - остальной мир. Клинтон предупредила, что Путин не остановится в Украине.
В последние недели Трамп сделал несколько шагов навстречу Москве. Он заморозил закон о санкциях против России, объяснив это нежеланием оттолкнуть Москву от переговоров, а перед этим согласовал соглашение о поставках российского дизтоплива.
Президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции. По его словам, у Трампа хорошие отношения с Путиным, но заставить его закончить войну президент США не может.
Параллельно, по данным The Wall Street Journal, Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит и обсудить завершение войны без участия Украины.