Путін має намір залишитися при владі після 2024 року, - Reuters

Путін, якому Борис Єльцин передав пост президента в останній день 1999 року, вже обіймає посаду президента довше, ніж будь-який інший російський правитель із часів Йосипа Сталіна, перевершивши навіть 18-річний термін правління Леоніда Брежнєва. Путіну 7 жовтня виповнилося 71 рік.

Джерела, які поговорили з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що новини про рішення Путіна вже просочилися і що радники зараз готуються до передвиборчої кампанії та виборів Путіна.

Для Путіна, рейтинг схвалення якого, як свідчать опитування громадської думки, всередині Росії становить 80%, вибори є формальністю, якщо він балотуватиметься: за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакодумства у суспільстві він напевно переможе.

"Рішення прийняте - він балотуватиметься", - повідомило одне з джерел, знайомих із плануванням. Постановкове висування має з'явитися протягом кількох тижнів, повідомило інше джерело, підтвердивши повідомлення газети "Комерсант" минулого місяця.

Інше джерело, також знайоме з мисленням Кремля, підтвердило, що рішення ухвалене і радники Путіна готуються до участі Путіна. Три інші джерела повідомили, що рішення ухвалено: Путін балотуватиметься.

Іноземне дипломатичне джерело, яке також побажало залишитися невідомим, повідомило, що Путін прийняв рішення нещодавно і що оголошення буде зроблено найближчим часом.

Хоча багато іноземних дипломатів, розвідників та офіційних осіб заявляють, що очікують, що Путін залишиться при владі на все життя, досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів. У вересні Пєсков заявив, що якщо Путін вирішить балотуватися, то ніхто не зможе конкурувати з ним.

Кремль відкинув повідомлення про погане самопочуття Путіна, вважаючи їх дезінформацією, що розповсюджується Заходом.

Підтримка жителями Росії війни та Путіна

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року - понад 70%.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.