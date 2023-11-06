Путин намерен остаться у власти после 2024 года, - Reuters

Путин, которому Борис Ельцин передал пост президента в последний день 1999 года, уже занимает пост президента дольше, чем любой другой российский правитель со времен Иосифа Сталина, превзойдя даже 18-летний срок правления Леонида Брежнева. Путину 7 октября исполнился 71 год.

Источники, побеседовавшие с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что новости о решении Путина уже просочились и что советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина.

Для Путина, рейтинг одобрения которого, как показывают опросы общественного мнения, внутри России составляет 80%, выборы являются формальностью, если он будет баллотироваться: при поддержке государства, государственных СМИ и почти полном отсутствии инакомыслия в обществе он наверняка победит.

"Решение принято - он будет баллотироваться", - сообщил один из источников, знакомых с планированием. Постановочное выдвижение должно появиться в течение нескольких недель, сообщил другой источник, подтвердив сообщение газеты "Коммерсантъ" в прошлом месяце.

Другой источник, также знакомый с мышлением Кремля, подтвердил, что решение принято и советники Путина готовятся к участию Путина. Три других источника сообщили, что решение принято: Путин будет баллотироваться.

Иностранный дипломатический источник, также пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что Путин принял решение недавно и что объявление будет сделано в ближайшее время.

Хотя многие иностранные дипломаты, разведчики и официальные лица заявляют, что ожидают, что Путин останется у власти на всю жизнь, до сих пор не было конкретного подтверждения его планов баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев. В сентябре Песков заявил, что если Путин решит баллотироваться, то никто не сможет с ним конкурировать.

Кремль отверг сообщения о плохом самочувствии Путина, посчитав их дезинформацией, распространяемой Западом.

Поддержка жителями России войны и Путина

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года - более 70%.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.